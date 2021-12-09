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AB, 'nefret söyleminin' suç olması için girişim başlattı

AB, 'nefret söyleminin' suç olması için girişim başlattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB genelinde suçları belirleyen belgelere "nefret söylemi ve nefret suçunu" da eklemek için girişim başlattı.

Komisyondan yapılan açıklamada, nefret söyleminin Avrupa genelinde ciddi şekilde arttığı, hem internette hem başka mecralarda endişe verici bir olgu haline geldiği vurgulandı.

Şu anda AB seviyesinde nefret söylemini suç sayan yasal bir temel bulunmadığı belirtilen açıklamada, AB'nin İşleyişi Hakkındaki Anlaşmada bulunan mevcut AB'nin "suçlar listesinin" genişletilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün başlatılan girişim AB'nin suç listesinin genişletilme sürecinin ilk adımıdır." denildi.

Nefret söyleminin resmen suç sayılabilmesi için AB Komisyonunun girişiminin AB üyesi ülkelerce oy birliğiyle onaylanması, ardından Komisyonun yasa teklifini hazırlaması, bunun Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nden onay alması gerekiyor.

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