AB liderleri Rusya'ya yaptırımları görüşüyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek AB Liderler Zirvesi başladı.

Zirve girişinde konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerindeki anlaşmazlığın henüz çözülemediğini söyledi.

Toplantıda yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlanmasını beklemediğini belirten von der Leyen, "Yoğun çalışıyoruz ama henüz uzlaşı aşamasına gelmedik." diye konuştu.

Von der Leyen, paketin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması konusu dışındaki bütün unsurlarında anlaşma sağlandığına işaret ederek, "Sorunları önümüzdeki 48 saat içinde çözeceğimize dair çok yüksek beklentim yok." ifadesini kullandı.