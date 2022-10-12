AB Komisyonu: Türkiye, Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli ve güvenilir transit ülke
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye'nin, Avrupa'nın enerji güvenliği için önemli ve güvenilir bir transit ülke olmasının yanı sıra AB için kilit bir ortak olmaya devam ettiğini bildirdi.
Varhelyi, Avrupa Parlamentosunda Komisyonun 2022 Genişleme Raporu'nu sundu.Ukrayna'daki savaşın, Avrupa'nın güvenlik çevresini tümüyle değiştirdiğini ifade eden Varhelyi, Ukrayna ve Moldova'ya aday üyelik, Gürcistan'a ise potansiyel aday üyelik statüsü verildiğini anımsattı.
Oliver Varhelyi, Batı Balkanlar'daki 6 ülke Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova'nın, AB'nin parçası olduğunu vurgulayarak, bunların en hızlı şekilde Birliğe katılmalarının AB'nin stratejik çıkarları dahilinde olduğunun altını çizdi.
"AB için kilit bir ortak"
Raporun Türkiye ile ilgili kısmında Varhelyi, mevcut jeopolitik zorlukların, AB ve Türkiye'nin enerji veya gıda güvenliği gibi konularda birlikte yakın çalışmasını her zamankinden daha gerekli hale getirdiğini belirtti.
Varhelyi, "Türkiye, temmuz ayındaki buğday anlaşmalarında Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelere aracılık etmede kilit rol oynadı. Avrupa'nın enerji güvenliği için önemli ve güvenilir bir transit ülke olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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