AB doğal gaz depolarını doldurmaya çalışıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenledi.Von der Leyen, buradaki konuşmasında, liderlerin, Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılıktan mümkün olan en kısa sürede kurtulmak istediklerini belirtti.

Zirvede, AB'nin, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ını durdurmaya karar verdiğini hatırlatan von der Leyen, Rusya'nın artık güvenilir bir enerji tedarikçisi olmadığını ifade etti.

Von der Leyen, Rusya'nın, Polonya, Bulgaristan, Finlandiya ile birlikte şimdi de Hollanda ve Danimarka'ya doğal gaz tedarikini kestiğini anımsatarak, AB'nin, enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak için "REPowerEU" adlı planı hazırladığını dile getirdi.

Planın, "gaz tedarikini çeşitlendirme, daha iyi bağlantı ve yenilenebilir yatırımları hızlandırma" olmak üzere 3 ana ayağı bulunduğunu belirten von der Leyen, yıl başından beri daha güvenilir gaz tedarikçileri aradıklarını ifade etti. Von der Leyen, "Bu çaba şimdiden meyvesini veriyor. AB'ye Rusya dışındaki bölgelerden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz teslimatları 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre iki kat arttı." dedi.