Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs salgın corona survivor
Ticaret Bakanı Pekcan: Büyüme ve ihracatta başarlı performans yakalayacağımıza inancımız tam
Ticaret Bakanı Pekcan: Büyüme ve...
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki...
Ermenistan yönetimini Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak
Ermenistan yönetimini Türkiye’ye iftira atma...
AYM, CHP'nin çoklu baro düzenlemesinin iptal istemini reddetti
AYM, CHP'nin çoklu baro düzenlemesinin...
Türkiye vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır
Türkiye vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında...

AB'den Kırım'ı yasa dışı ilhak eden Rusya'ya ilave yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Moskova yönetimi tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım yarımadasını Rusya'ya bağlayan Kerç köprüsü inşaatında yer alan 4 şirketi ve 2 kişiyi yaptırım listesine ekledi.

AB'den Kırım'ı yasa dışı ilhak eden Rusya'ya ilave yaptırım

AB Konseyi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit edici eylemlerde bulundukları gerekçesiyle bazı Rus şirket ve kişilere ilave kısıtlayıcı tedbir kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Kırım yarımadasını Rusya'ya bağlayan Kerç köprüsü inşaatında yer alan 4 şirket ve 2 kişinin AB yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Yaptırımlar uyarınca, söz konusu şirketlerin AB ülkelerindeki mal varlıklarının dondurulduğu, AB vatandaşlarının ve şirketlerinin bu firmalara mali kaynak sağlamasının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, listeye eklenen kişilere de mal varlığı dondurma ve seyahat yasağı getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve seyahat yasağı getirilmiş kişi sayısının 177, şirket sayısının 48 olduğu anımsatıldı.

AB'nin bu yaptırımları çok sayıda Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Rusya, 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.