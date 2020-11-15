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AB'den İsrail'e yeni yerleşim tepkisi: İsrail ihale başlatma kararını geri almalı

Avrupa Birliği, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri için ihale başlatma kararını geri almasını istedi.

AB'den İsrail'e yeni yerleşim tepkisi: İsrail ihale başlatma kararını geri almalı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuya ilişkin açıklamasında, İsrail makamlarının Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasındaki Givat Hamatos'ta yeni yerleşim yerlerinin inşası için ihale süreci başlatma kararından endişe duyduğunu bildirdi.

Yerleşim inşasının kalıcı bir Filistin Devleti umudu ve iki devletle çözüm ihtimaline ciddi hasar vereceğini vurgulayan Borrell, "AB müteaddit defalar İsrail'e yerleşim faaliyetlerini sonlandırması ve Mart 2001'den beri kurulan karakolları kaldırması çağrısında bulunmuştur. AB, yerleşimlerin uluslararası yasalara aykırı olduğu yönünde katı bir tutuma sahiptir." ifadesini kullandı.

Borrell, duyurulan yerleşim faaliyetinin İsrail ve Filistin arasında güven inşası çabalarını zayıflatmaya devam edeceğini belirterek, "İsrail hükümeti bunun yerine vizyon ve sorumluluk göstermeli, böyle kritik ve hassas bir zamanda olumsuz kararları geri almalıdır." değerlendirmesini yaptı.

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