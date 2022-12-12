18 adliyede daha çocuk görüşme merkezi uygulaması başladı
Adalet Bakanlığı, 18 adliyede daha çocuk görüşme merkezi uygulamasına başlandığını bildirdi.
DÜNYA 12.12.2022, 16:09
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uygulama sayesinde icra yoluyla çocuk teslimine son verildiği belirtildi.
Bugün uygulamanın Fethiye, Nazilli, Kuşadası, Torbalı, Turgutlu, Balıkesir, Bilecik, Gölcük, İstanbul Anadolu, Zonguldak, Eskişehir, Çankırı, Ankara Batı, Amasya, Boyabat, Sinop, Erçiş ve Ağrı adliyelerinde de başlatıldığı duyurulan paylaşımda, uygulamanın faaliyette olduğu adliye sayısının 260'a ulaştığı kaydedildi.
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