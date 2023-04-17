Vücut geliştirme sporunun zirvesi Olympia sahnesinde Men’s Physique kategorisinin en bilinen ve 4 kez şampiyonlukla en çok şampiyon olan ismi Jeremy Buendia, estetik fiziği ile Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip Zac Aynsley Swiss Nutrition takımına dahil olarak Türkiye’de hayranlarıyla buluşuyor.

En büyük fitness ve sağlık fuarı FIBO’da Swiss Nutrition takımı ile boy gösteren Jeremy ve Zac fuar sonrası Türkiye’ye geleceklerini duyurması ardından Türkiye’de bulunan hayranları heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdiler.

Sayısız galibiyete imza atan Jeremy Buendia, yarışmadığı zamanlarda insanlara vücutlarını ve yaşam tarzlarını dönüştürmelerine yardımcı olacak kişisel eğitim programları da sunuyor. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi olduğu için popüler bir fitness simgesi haline gelen Jeremy'nin etrafındaki insanlar onun fiziğinden ve motivasyonel sözlerinden ilham alıyor.

Vücut geliştirme ile ilgilenen neredeyse herkes Jeremy Buendia ve Zac Aynsley’i görmenin heyecanı içerisinde hayran buluşması için bekliyor.