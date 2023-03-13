Türkiye, sağlık turizmi alanında 2022 yılında 4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Konuyu değerlendiren Estetik International Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Bülent Cihantimur “Açıklanan verilere göre 2022’de sağlık turizminden elde edilen gelir, geçen 2 senenin toplamının 2 katına yükseldi. Gerek doktor kalitesi, gerek hastanelerin teknolojik altyapısıyla ülkemizde bu rakamların daha da yükseleceğini öngörüyoruz. Estetik pazarının ise 2027’de dünyada 40 milyar dolar, Türkiye’de ise 280 milyon dolarlık hacme ulaşması bekleniyor” dedi.

Türkiye sağlık turizmi alanında Şubat 2019'dan geçtiğimiz ekim ayına kadar 2 milyon 655 bin 720 kişiden, toplamda 5 milyar 987 milyon 669 bin dolar gelir elde etti. Öte yandan estetik cerrahi, saç ekimi, estetik diş hekimliği, kök hücre tedavileri konusunda referans ülke gösterilen Türkiye, dünyada en çok estetik cerrahi yapılan ülkeler arasındaki yerini korudu. Sektörün 2027 yılında Türkiye’de yüzde 10 büyüyeceğini kaydeden Estetik International Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Bülent Cihantimur “Türkiye, dünyanın en çok estetik cerrahına sahip ilk 10 ülkesinden biri. Kaliteli doktor, kaliteli klinik ile optimum hizmetle öne çıkıyoruz. Türkiye, estetik ve medikal uygulamalarda en çok saç ve diş uygulamaları için tercih ediliyor” dedi.

“100’den fazla ülkeden hasta kabul ediyoruz”

Sağlık turizminden sağlanan gelirin daha da artacağını ifade eden Op. Dr. Bülent Cihantimur konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Türkiye’de bu alan bir süredir devlet tarafından geri ödemesiz teşviklerle destekleniyor. Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirketlere her yıl geri ödemesiz olarak 40 milyon TL hibe veriliyor. Bu gelişmelerden de görüleceği üzere ülkemizin var olan potansiyeli 2022 yılında 4 milyar dolar seviyesinde bir hacme ulaştı. Her biri kendi alanında uzman doktorlarımız ve son teknolojiyle donatılmış hastanelerimizle bu alanda ciddi bir potansiyelimiz bulunuyor. Öte yandan hastaların başvurduğu alanlar da giderek artıyor. Estetik International olarak 2020’de yurtdışından en çok plastik cerrahi, saç ve diş estetiği alanında tercih edilirken bugün kadınlarda 7 ana uygulama alanında ve 78 operasyon türünde; erkeklerde 3 ana

Uygulama alanında ve 17 operasyon türünde tercih ediliyoruz. Estetik ve medikal uygulamalar için merkezimizde 100’den fazla ülkeden gelen hastayı tedavi ediyoruz.”

“Akıllı Klinik” sistemleri ile süreçlerimizi güncelliyoruz”

Dünyanın en iyi 50 plastik cerrahından biri olarak kabul edilen Cihantimur “Akıllı Klinik” kapsamında yeni yatırımlarına dikkat çekerek, “Bilimin ve teknolojinin hızıyla paralel hareket ederek sürekli yeni ekipmanlara yatırım yapıyoruz. 2022 yılında bu alanda önemli çalışmalara imza attık. Bu kapsamda iç yazılım ekiplerimizle oluşturduğumuz “Akıllı Klinik” sistemleri ile süreçleri takip edebiliyor, hastanın memnuniyet skorunu da yine online sistemler ile ölçerek iş süreçlerimizi güncelliyoruz. Yüksek kalitede sağlık hizmetini sürekli kılabilmek adına dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor, düzenli eğitimler gerçekleştiriyoruz. Akıllı klinik hizmetimizle hem çalışanlarına hem de ziyaretçilerine maksimum konfor sağlayan bir sistemde çalışıyoruz. Estetik cerrahi, saç ekimi, estetik diş hekimliği, kök hücre tedavileri, medikal uygulamalar, diyetetik konusunda her biri kendi alanında uzman doktor ekibi ve deneyimli çalışan kadromuzla hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi