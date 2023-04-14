Wikileaks Skandalı: 2010 yılında, Wikileaks, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli belgeleri sızdırmıştı. Bu belgeler, ABD'nin dünya genelindeki diplomatik faaliyetlerini ve savaşlarına ilişkin bilgileri içeriyordu.

Snowden Skandalı: 2013 yılında, eski bir NSA çalışanı olan Edward Snowden, NSA'nın yurt içi ve yurt dışı casusluk faaliyetlerine ilişkin gizli belgeleri sızdırmıştı. Bu belgeler, NSA'nın milyonlarca insanın telefon kayıtlarını ve internet aktivitelerini izlediğini ortaya çıkarmıştı.

Cambridge Analytica Skandalı: 2018 yılında, Facebook'un kullanıcı verilerini izinsiz bir şekilde toplayan ve kullanıcıları hedefleyen Cambridge Analytica şirketi, bir skandala neden oldu. Bu skandal, ABD başkanlık seçimlerine müdahale edildiği iddialarına yol açtı. E-Devlet Yükseköğrenim Mezun Belgesi Sorgulama! Yükseköğrenim Mezun Belgesi Nasıl Alınır?

İran İçin ABD Yaptırımları Skandalı: 2011 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin gizli bilgileri sızdıran bir banka çalışanı, skandala neden oldu. Bu bilgiler, İran'ın yaptırımları nasıl aştığını gösteriyordu.