Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği tarihi gövde gösterisi dünyanın dikkatini çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kalabalığı nasıl toplayabildiğini soran dünya basını şaşkınlığı gizleyemedi. Tarihi mitingi aktaran İngiltere merkezli BBC, "Bu miting son yıllarda dünyada ki en yüksek katılımlı şovu olabilir" yorumunda bulundu.

ABD merkezli CNN International ise "21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç" ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ