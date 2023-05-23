Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan uyarıya göre, tüm ülkeler, Covid-19 salgınından daha ölümcül bir hastalığa karşı hazırlıklı olmalıdır. DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni bir halk sağlığı krizi tehdidinin ortaya çıkabileceğini ve bu konuda şimdiden önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Daha da ölümcül potansiyele sahip başka bir patojenin ortaya çıkma ihtimali yüksek olduğu belirtiliyor.

DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni bir hastalık ve ölüm dalgaları yaratabilecek başka bir varyantın tehdidinin devam ettiğini ifade etti.

Bir sonraki salgının kapıyı çaldığında kararlı ve toplu bir şekilde yanıt vermeye hazır olunması gerektiği vurgulandı.

2018'de DSÖ tarafından belirlenen dokuz öncelikli hastalık listesinde, korona türü virüslerin tedavi eksikliği veya pandemik yetenekleri nedeniyle en riskli tür olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

DSÖ Başkanı, "kıyamet günü varyantı" adı verilen ve dünyayı başlı başına değiştirebilecek bir patojenin hala ortaya çıkabileceğini ve bu nedenle tehlikeli patojenlerin izlenmesi için yeni bir küresel planın ortaya konulması gerektiğini belirtti.

DSÖ'nün uyarısı, Covid-19 salgınından ders çıkarılması ve gelecekte olası bir salgınla mücadele için hazırlıklı olunması gerektiği yönünde önemli bir çağrı niteliği taşıyor. Hastalıkların kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması için küresel düzeyde işbirliği ve kaynakların sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Yenigün Haber Merkezi