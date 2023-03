WWF'in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) çağrısıyla her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen “Dünya Saati”, 25 Mart Cumartesi günü (bu akşam) 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Türkiye'de WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülük ettiği etkinlik kapsamında anıtların, kurumların ve evlerin ışıkları Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına kapatılacak. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta ve 20 Şubat 2023'te Hatay'da meydana gelen depremler, büyük bir yıkıma ve 50 bine yakın insanın yaşamını yitirmesine sebep oldu. Depremler, orman yangınları, seller, toprak kaymaları gibi felaketlere karşı Türkiye'de bugüne kadar gösterilen yaklaşımın genellikle afet sonrası çalışmalar üzerinde yoğunlaştığını, bu durumun can, mal ve doğa kaybına yol açtığını belirten WWF-Türkiye, Dünya Saati'nde depremden etkilenen bölgelerin afetlere dirençli şekilde yeniden inşa edilebilmesi için #Yeşilİyileşme çağrısı yapıyor. Panasonic Life Solutions Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen Dünya Saati'ne bireyler de aynı acıların tekrarlanmaması için www.dunyasaati.org üzerinden imza vererek Yeşil İyileşme seferberliğini destekleyecek.



“Işıkları kayıplarımızı anmak ve Yeşil İyileşme için kapatacağız”

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli Dünya Saati açıklamasında şu görüşleri dile getirdi: “Bu yıl Dünya Saati'ni telafisi olmayan kayıplarımızın üzüntüsü içinde karşılıyoruz. 6 Şubat'ta adeta zaman durdu. Bir doğa olayı olan depremin afete dönüşmesinin yarattığı büyük tahribatla ülkece yasa boğulduk. 16 yıldır dünyamızın geleceği için atılması gereken adımlara dikkat çekmek amacıyla bir saatliğine kapattığımız ışıkları, bu kez kayıplarımızı anmak için kapatacağız. Bu yıl Dünya Saati, bizim için ülke tarihimizin en sarsıcı depremlerinin kayıplarını anma saati” Telafisi olmayan acıları bir daha yaşamamak ve bilimin ışığında doğa ile uyumlu bir gelecek kurmak için ayağa kalkma sürecinin her aşamasının “Yeşil İyileşme” ilkelerine göre ele alınmasının gerektiğini savunan WWF-Türkiye, sağlıklı bir gelecek için ekolojik altyapıyı tahrip eden planlar yerine sürdürülebilir, doğayla uyumlu, afetlere dirençli yaşam alanları kurmak için tüm Türkiye'yi “Yeşil İyileşme”ye destek olmaya davet ediyor.