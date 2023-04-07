Dünya Romanlar Günü, her yıl 8 Nisan'da kutlanan bir uluslararası etkinliktir. Romanlar, dünya genelinde milyonlarca kişilik bir azınlık grup oluşturur ve dil, kültür, gelenek ve yaşam tarzlarıyla benzersiz bir topluluktur.

Bu yıl da Dünya Romanlar Günü, farklı ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Roman toplumları, kültürlerini, geleneklerini ve müziklerini sergiledi. Roman liderler ve aktivistler, Romanların haklarının korunması ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi için çağrıda bulundular.

Dünya Romanlar Günü'nün amacı, Romanların insan haklarının korunmasına, kültürlerinin tanınmasına ve ayrımcılığa karşı mücadele edilmesine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktır.

Avrupa Birliği, Dünya Romanlar Günü'nü kutlamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Avrupa Komisyonu, Romanların haklarını korumak için yapılan çalışmaları ve Roman toplumunun güçlendirilmesi için gerekli adımları destekleyen bir dizi politika önerisinde bulundu.

Dünya Romanlar Günü, Romanların kültürlerinin ve mirasının korunması, ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve insan haklarının korunması için önemli bir fırsat sunuyor. Bu gün, Romanların tarihi, kültürü ve katkıları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve onların haklarını korumak için bir farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat sağlıyor.

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