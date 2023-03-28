Kastamonu ve çevresinin doğal, kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkarak bölgenin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bir grup Kastamonulu aydının 2017 yılında İstanbul’da bir araya gelmesiyle oluşan Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi’nin (DMKI) yeni döneminde, iş insanı Zeynep Esen başkanlık görevine seçildi. WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem’in başkan yardımcısı olarak görev alacağı yeni dönemde DMKİ’nin diğer yönetim kurulu üyeleri ise Genel Sekreterlik görevini yürüten Güzin Aytekin, Prof. Dr. Sakine Esen Eruz ve Ümit Öztürk oldu.

Başkan Zeynep Esen, DMKI’nin yeni dönemine ve vizyonuna dair şunları söyledi: “2017 yılından bu yana Kastamonu gönüllülüğü esasında buluşmuş bir grup aydın olarak, Cumhuriyet tarihinin en önemli illerinden biri olan Kastamonu’yu yerel değerlerinin üzerinde daha da yükselterek evrensel bir noktaya götürebilecek stratejik bir yaklaşımla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2023 yılı, Cumhuriyetimizin 100.yılı ve böyle bir yılda Türkiye’nin ilk kadın mitingini gerçekleştirmiş Kastamonu için çalışan inisiyatifimizin yönetiminde bir kadının bulunması ayrı bir anlam taşıyor. Bir yandan daha etkin bir işleyiş için organizasyonel yapımızı yeniden şekillendirirken bir yandan da etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Önceki dönem başkanımız Ender Yılmaz’dan devraldığımız başkanlık görev süremizi tüm DMKI üyeleri ile Kastamonu’ya katma değer sağlayacak projeler geliştirmek ve ulusal ve uluslararası arenada ilimizi tanıtmak için kullanacağız.”

DMKI’nin projeleri

Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi’nin etkinlikleri, 2018’de Kastamonu’da düzenlenen Çokkültürlülük Sergisi ile başladı. 2019 yılında, Kastamonu’da 10 bini aşkın ziyaretçinin katılımıyla Kastrofest- Kastamonu Gastronomi Festivali gerçekleştirildi. Aynı yıl yine, Kastamonu’da gerçekleşen ve Türkiye’nin ilk kadın mitingi olan 10 Aralık 1919 mitinginin 100. yılı anısına “Kastamonu’dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku” temasıyla bir dizi kültürel etkinlik gerçekleştirdi. Anma etkinlikleri İzzeddin Çalışlar küratörlüğünde, Cubis Art yönetiminde Kastamonu’da düzenlenen “Milli Mücadele ve Kastamonu” başlıklı dönem sergisi ile başladı. Sergiyi, Oğuzhan Balcı’nın yüzüncü yıla özel olarak bestelediği senfonik eserin İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen prömiyeri ve Tarih Vakfı iş birliğiyle “Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne feminizmin tarihi, milli mücadele döneminde kadın ve Kastamonu Kadın Mitingi” ana başlıklarının ele alındığı paneller izledi.

10 Aralık etkinlikleri 2020 ve 2021 yıllarında pandemi koşullarında dijital ortamda gerçekleşti. Haberci Simge Fıstıkoğlu’nun Zeynep Esen ile yaptığı “Türkiye’nin İlk Kadın Mitingi - Yerelden Küresele Kadın Ufku” konulu instagram canlı yayını, “Ulusal Ölçekte Ekonomiye Katma Değer Yaratan Kadınlar” başlıklı dijital buluşmada Ender Yılmaz’ın Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent’le yapılan söyleşi ve “İlham Veren Kastamonulu Kadınlar” temalı dijital buluşma; şampiyon sporcular, iş kadınları, çevre ve eğitim aktivistleri, üst düzey kamu görevlileri gibi farklı profillerdeki Kastamonulu kadınları bir araya getirdi. DMKİ son dönemde İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Süleyman Şenel proje liderliğinde İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu‘nda “Saklı Kastamonu Türküleri-I” konserini gerçekleştirdi.

2023 yılı için planlanan etkinlikler arasında; “Kastamonu için Sürdürülebilir bir Gelecek” mottosu ile gerçekleştirilecek Çalıştay, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek “Saklı Kastamonu Türküleri-II” etkinliği, Kastrofest-Gastronomi Festivali, Kastamonu (Kadın) Araştırmaları Enstitüsü, İlk Türk Kadın Mitingi 104.Yıl Kutlaması gibi çalışmalar yer alıyor. 9 Haziran İnebolu Kahramanlık Günü’ne ithafen Karadeniz’de gerçekleşecek ilk yelken yarışı “İstiklal Cup: İstanbul-Kastamonu Açık Deniz Yelken Yarışı”, “Şapka Başkenti Kastamonu” ve “Komedi Filmleri Festivali” proje hazırlıklarına ise devam ediliyor.

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