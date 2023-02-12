BAE'den Türkiye'ye depremzedelere yardım malzemesi ulaştırmak için hava köprüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'i kabul etti

Şirketler, deprem bölgesindeki yaraları AFAD ile sarıyor

Milli Eğitim Bakanı Özer: Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz

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Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Akar dev yüzer hastanelerde inceleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar dev yüzer hastanelerde inceleme yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.