Dünya Laboratuvar Hayvanları Günü, bilimsel araştırmalar ve tıbbi deneylerde hayvan kullanımının düşünülmesi, hayvanlara yönelik etik ve insancıl muamele konusunda farkındalık yaratmayı hedefler. Bu bağlamda, bilim insanları, alternatif yöntemlerin benimsenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. İn vitro (camda) testler, bilgisayar modellemeleri ve insan doku kültürleri gibi alternatif yöntemler, hayvan kullanımının azaltılmasına ve hatta ortadan kaldırılmasına katkıda bulunabilir.

Dünya Laboratuvar Hayvanları Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler ve kampanyalar, hayvanların laboratuvarlarda maruz kaldığı stres ve acıya karşı duyarlılığı artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bilim ve tıp dünyasında hayvan kullanımını sürdürülebilir ve etik bir şekilde azaltma ve sonlandırma hedefleri konusunda fikir alışverişinde bulunulur. Bu özel gün, hayvan refahı ve laboratuvar hayvanlarının kullanımı konularında uluslararası düzeyde işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik etmektedir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ