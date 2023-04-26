Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Estonya Cumhuriyeti Kültür Bakanı Heidy Purga’nın katılımıyla başlayan sempozyum, 30 Nisan’a kadar kültürlerin mükemmel birlikteliğinde müzikseverleri eşsiz bir yolculuğa çıkaracak.

Uluslararası Koro Müziği Federasyonunun (IFCM) en büyük etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu (WSCM), Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda muhteşem bir açılış konseriyle başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Estonya Cumhuriyeti Kültür Bakanı Heidy Purga’nın katıldığı açılış konserinde, iki kere “En İyi Koral Performans” dalında Grammy ödülü kazanan dünyaca ünlü Estonya Filarmoni Oda Korosu ile 35 yıldır Türkiye’de koro müziğinin geniş kitlelere ulaşmasında rol oynayan, Avrupa Profesyonel Korolar Birliği (TENSO) üyesi Devlet Çoksesli Korosu aynı sahneyi paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz yaptığı açılış konuşmasında “Hem Cumhuriyet döneminin simge yapılarından biri olması hem de yenilenme çalışmalarının ardından dünyanın saygın kültür merkezlerinden biri kabul edilmesi nedeniyle AKM’nin etkinliğe ev sahipliği yapması, dünya koro müziğinin ülkemizdeki temsili ve çoksesli Türk müziğinin uluslararası alanda tanıtımı açısından büyük bir önem taşımaktadır. Sanatın evrensel sesinin “Boğaz”dan tüm dünyaya yayılmasını çok önemsiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki sanat hem dünyayı güzelleştirir hem de dünyanın güzelliklerini daha iyi görmemizi sağlar” dedi.

“Feraye” sürprizi

AKM Türk Telekom Salonu’ndaki tarihi buluşmada, Estonya Filarmoni Oda Korosu kurucu şefleri Tõnu Kaljuste yönetiminde Estonya’nın önemli bestecilerinden Veljo Tormis’in, Devlet Çoksesli Korosu da Norveçli konuk şef Ragnar Rasmussen yönetiminde Türkiye’den ve Norveç’ten çeşitli bestecilerin eserlerini seslendirdi. Koroların dışında bağlama, mey gibi enstrümanlar ile solistlerin de yer aldığı konserde konuk şef Ragnar Rasmussen, piyano klavyesinin yeni bir versiyonu olan “seaboard” ile konsere elektronik bir boyut kattı. Müzikseverlerin hem geleneksel hem de çağdaş koro müziğinin değişen perspektifini deneyimlediği konserde, Devlet Çoksesli Korosu ve Estonya Filarmononi Oda Korosu sürpriz olarak çağdaş Türk müziğinin ilk temsilcilerinden Ulvi Cemal Erkin'in “Feraye” eserini beraber seslendirdi.

55 koro, 2500 korist ve 150’yi aşkın etkinlik

‘Değişen Ufuklar’ temasıyla 30 Nisan’a kadar başta Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere Akbank Sanat, Atlas 1948 Sineması, Borusan Müzik Evi, Garibaldi Sahnesi, Grand Pera Emek Sahnesi, Santa Maria Draperis Kilisesi, St. Antuan Kilisesi ve Taksim Camii Kültür Merkezi gibi Beyoğlu’nun tarihi mekânlarında devam edecek sempozyum, ABD’den Afrika’ya, İspanya’dan Endonezya’ya dünyanın en iyi korolarını ve alanında uzman konuşmacıları bir araya getiriyor. 55 koro ve 2500 koristin yer aldığı, 150’yi aşkın sergi, atölye ve etkinlikle seçkin bir program sunan sempozyum kapsamında 11 ayrı mekânda 44 konser verilecek. Öğrenciler, tüm sempozyum boyunca %50 indirimden yararlanabilecek.

Kapanışa özel korolar maratonu

Dünya Koro Sempozyumu’nun kapanış konseri ise Türk korolarının dünyaya seslendiği bir korolar maratonu niteliğinde. 29 Nisan’da AKM Türk Telekom Opera Salonunda gerçekleşecek konserde Türkiye koro müziğindeki çeşitliliği sergileyecek 8 koro aynı sahneyi paylaşacak. İstanbul’dan A Capella Boğaziçi, Boğaziçi Caz Korosu, Chromas, Rezonans, ve Sirene; Bursa’dan Nilüfer Çoksesli Korosu; İzmir’den Dokuz Eylül Üniversite Korosu ve Ankara’dan Jazzberry Tunes poptan klasiğe, cazdan türkülere hep birlikte şarkı söyleyecek.

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