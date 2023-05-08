Dünya İstatistik Günü, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların istatistiksel kapasitelerini ve bilgi altyapılarını güçlendirmek adına yapılan çalışmaları teşvik etmeyi hedefler. Aynı zamanda bu özel gün, istatistiksel verilerin güvenilir, doğru ve zamanında üretilmesi, kullanılması ve yayılması konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlar.

Dünya İstatistik Günü etkinlikleri kapsamında, istatistik ve veri bilimi alanında çalışan profesyonellerin, öğrencilerin ve genel halkın katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenir. Bu etkinlikler arasında konferanslar, paneller, atölye çalışmaları, eğitimler ve yarışmalar bulunmaktadır.

Bu yılki Dünya İstatistik Günü kutlamalarında, veri ve bilginin gücüne dikkat çekilerek, istatistiklerin ve veri biliminin toplumlarımızın gelişiminde ve refahında ne kadar kritik bir rol oynadığı anlatılacaktır. Ayrıca, dünya genelinde istatistik ve veri bilimi alanında yapılan yenilikçi çalışmalar ve başarılar da paylaşılacaktır.

Dünya İstatistik Günü, istatistik ve veri biliminin önemini vurgulayarak, gelecek nesillere bu alanlarda çalışma yapmaları ve istatistiksel bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için ilham verir. Bu özel günün kutlanması, bilimsel ve tarafsız veri kullanımının toplumlar için sağladığı faydalara dikkat çekmek ve insanların bilgi temelli kararlar almasını teşvik etmek adına büyük öneme sahiptir.

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