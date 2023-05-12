Sağlık sektörünün emekçilerinden olan hemşireler, sorumluluk alanı geniş, çalışma koşulları zorlu bir meslek grubunu temsil ediyor. Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle hatırlanan "Hemşireler Günü" dünya genelinde Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs’ta kutlanıyor. Mesleğin temellerini Florence Nightingale atmıştı. 1800'lü yılların sonlarında İngiltere'de modern hemşireliğin öncüsü olarak kabul edilen Florence Nightingale, Kırım Savaşı sırasında askerlerin sağlık hizmetlerini yürütmek için görevlendirilmiş ve orada hemşirelik uygulamalarını geliştirerek standartlaştırmıştı. Hemşireler Haftası, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının insan hayatındaki önemli rollerine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

‘’Hemşirelerimiz Geleceğimiz’’

2023 yılı Hemşirelik Haftası kutlamalarının teması "Hemşirelerimiz Geleceğimiz" olarak belirlendi.

Ünlü "sus" pozu

47 yıl önce hemşire kıyafetiyle verdiği "sus" pozuyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca, 18 Mayıs 2018'de yeniden aynı pozu vermişti. Bu poz, bir zamanlar tüm hastahane duvarlarına asıldığı için de Türkiye'de mesleği simgeleyen bir sembol özelliği taşıyor.

Hemşireler Günü mesajları...

"Fedakarlığınız, özveriniz ve şefkatinizle her gün hayatları kurtarıyorsunuz. Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun! Sağlık kahramanlarımıza minnettarız."

"Sizler, sevgiyle, şefkatle ve profesyonellikle mesleğinizi icra eden gerçek kahramanlarsınız. Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun! Size sonsuz teşekkürler."

"İnsanlık için mücadele eden, umudu yeşerten ve acıları hafifleten hemşirelere minnettarız. Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun!"

"Gösterdiğiniz özveri, verdiğiniz umut ve sağladığınız rahatlık için teşekkür ederiz. Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun! İyi ki varsınız."

"Yorgunluklarınıza rağmen her daim gülümseyen yüzleriniz, şifa dağıtan ellerinizle büyük birer ilham kaynağısınız. Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun!"

"Karanlıkta kalan yolları aydınlatan, sağlık ve umut ışığı olan hemşirelerimize minnettarız. Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun!"

"Gecenin sessizliğinde, acının sızladığı anlarda yanımızda olan hemşirelerimize teşekkürler. Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun! Nice sağlıklı yıllara."

"Sevgiyle şifa dağıtan, sabırla hastalara destek olan tüm hemşirelerin Hemşireler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dileriz."

"Hemşirelik mesleği, insanlığa hizmetin en yüce şekillerinden biridir. Siz değerli hemşirelere minnettarız. Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun!"

"Kahramanlıkla örülü elleriniz, sevgiyle dolu kalpleriniz için teşekkür ederiz. Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun! İyi ki varsınız."

"Hemşireler, insanlığın en güzel meleğidir." - Albert Schweitzer

"Hemşireler, kalpleriyle tedavi eden büyülü varlıklardır."

"Hemşireler, umutla dolu odaların ve hastaların umududur."

"Hemşirelik, sevgi dolu ellerin sağlıkla buluştuğu kutsal bir meslektir."

"Hemşireler, hastalara değil, insanlığa hizmet ederler."

"Bir hemşirenin dokunuşu, binlerce sözden daha etkilidir."

"Hemşireler, sadece hastaların değil, ailelerin ve toplumun da destekçisidir."

"Hemşireler, umutsuzluğun ortasında umut fidanları eken güçlü kadınlardır."

"Hemşirelik, sevginin ve şefkatin mesleğidir."

"Hemşireler, zor zamanlarda yanınızda olan, sağlığınıza adanmış meleklerdir."

Sağlık sektörünün vazgeçilmez haline gelen tüm hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun …

Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.

12-18 Mayıs Hemşireler haftası. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu olsun.

Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.

12 Mayıs Dünya Hemşireler günü, sağlık personelimize kutlu ve hayırlı olsun.