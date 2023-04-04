Bu yılki FBLI, Bancos de Alimentos de Mexico Gıda Bankası ile işbirliği içinde düzenlendi ve 51 ülkeden 300'ün üzerinde gıda bankacısı ve ortağı katılım sağladı.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİLEN KATILAN TEMEL İHTİYAÇ DERNEĞİ, AFET YÖNETİMİNDE GIDAYA ERİŞİMİN ÖNEMİ VE TİDER FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ AKTARDI

Türkiye Global Foodbanking Network Türkiye’deki tek temsilcisi olan Temel İhtiyaç Derneği adına, Zirve’ye, TİDER Başkanı Hande Tibuk katılım sağladı.

Hande Tibuk konuşmasında; “Son 4 yıldır kendi Gıda bankacılığı ağımızda 35 şehirde toplam 66 Gıda Bankası networkümüzde faaliyet göstermeye başladı. Hedefimiz Türkiye’nin her ilinde bir Gıda bankası açarak, gıdamıza sahip çıkmak ve her ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine dokunmaktır. İhtiyaç sahiplerinin kendi ayakları üzerinde durması için İnsan Kaynakları Programımızı da geliştirmeye devam ediyoruz.

Hande Tibuk konuşmasına 11 İlde gerçekleşen ve 13.5 Milyon vatandaşımızın etkilendiği deprem felaketinde, Gıda Bankacılığının önemini ve TİDER’in de kurucu üyesi olduğu Afet Platformu çatısında gerçekleştirdikleri faaliyetlere değindi.

TİDER’in de kurucu üyesi olduğu Afet Platformu, bölgede kurulan 6 adet lojistik merkezi ve TİDER üyesi 11 gıda bankası ile depremin gerçekleştiği ilk günlerden itibaren lojistik merkez olarak hizmet vermeye hazırdı.

Tibuk: “Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde görülmemiş büyüklükte bir yıkım gerçekleşmiştir. 2020 yılında Elâzığ’da meydana gelen depremin ardından 20'den fazla STK’nın katılımı ile afet anında insani yardım sağlamak için kurduğumuz Afet Platformu önemini bir kez daha ispatlamış oldu. TİDER’in de kurucu üyesi olduğu Afet Platformu, bölgede kurulan 6 adet lojistik merkezi ve TİDER üyesi 11 gıda bankası ile depremin gerçekleştiği ilk günlerden itibaren lojistik merkez olarak hizmet vermeye hazırdı. Afet Platformu çatısında birleşen 60.000’den fazla gönüllü ile, yüzbinlerce vatandaşımıza, gıda, barınma, mobil tuvalet, hijyen ürünleri ve psikolojik destek gibi her türlü insani yardım sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki ihtiyaçların 1 yıldan fazla sürmesi beklenirken; Afet Platformu olarak bölgeye hizmetlerimiz ve tedariğimiz sürmeye devam edecektir.” dedi.

GFN MEA Direktörü Gabriela Kafarhire konuşmasında; “Temel İhtiyaç Derneği ile tanıştığımız 2017 yılından bu yana, Türkiye’de sundukları hizmet, genişlettikleri Gıda Bankacılığı ağı ve erişim sağladıkları ihtiyaç sahibi sayısı ile Dünyada örnek teşkil edecek üyelerimiz sıralamasında üst sıralarda yer almaktadırlar. Özellikle Deprem felaketinin yaşandığı bölgeye sağladıkları hızlı ve kapsamlı destek ile önemli bir misyon edinmişler, Afet yönetiminde Gıda’ya hızlı erişimin önemini bir kez daha göstermişlerdir. Bu kapsamda, Türkiye’ye olan desteğimiz artan oranda devam edecektir.” dedi.

Zirvede ayrıca dünyada ve Türkiye’de gıda bankacılığı modelleri, hukuki düzenlemeler ve sıfır atık kapsamı ile gıda bankacılığının ekonomi üzerindeki etkisi, teknolojinin gıda kurtarmadaki önemi konularına değinildi.