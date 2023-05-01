WEF raporunda, iş piyasasının geleceği için çevre dostu bir ekonomik modelin oluşturulması öneriliyor. Ancak bu dönüşümün, ekonomik büyümenin yavaşlamasına, yüksek enflasyona ve tedarik kıtlığına yol açabileceği belirtiliyor.

Ankete dayalı olarak hazırlanan rapora göre, gelecek 4 yıl içinde işlerin dörtte birine yakını değişecek. 2027 yılına kadar 83 milyon kişilik meslek ortadan kalkarken, 69 milyon yeni iş yaratılacak. Bu durum, dünya genelindeki istihdamın yüzde 2 azalması anlamına geliyor.

Raporda, bankacılık, sekreterlik, kasiyerlik gibi ofis işlerinin en hızlı yok olacak meslekler arasında yer aldığı belirtiliyor. Bununla birlikte, yapay zeka, makine öğrenimi ve siber güvenlik uzmanlarına talebin artacağı öngörülüyor.

İşlerin Geleceği adlı rapor, yaklaşık 800 şirketten alınan bilgilerle hazırlandı. Rapora göre, dijitalleşmenin hızlandığı günümüzde, bir çalışanın becerilerinin yarısına yakınını güncellemesi gerekiyor.

WEF Genel Müdürü Saadia Zahidi, raporla ilgili olarak hükümetlerin ve iş yerlerinin eğitim, yeni beceriler kazandırma ve sosyal yardım yapılarıyla yatırım yaparak geleceğin işlerine doğru dönüşümü desteklemesi gerektiğini belirtti.

Dijitalleşmenin ve teknolojinin gelişmesinin hız kazandığı günümüzde, iş piyasasında da büyük değişimler yaşanıyor. WEF tarafından yayımlanan rapor, iş piyasasında yaşanacak değişimlere ışık tutuyor ve iş dünyasının geleceğine ilişkin önemli öngörüler sunuyor.