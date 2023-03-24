Orta Güneydoğu Türkiye’de ve Suriye sınırına yakın yerde meydana gelen yıkıcı depremler binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Dünya Doktorları, depremlerin yaşandığı bölgelerde ihtiyaçları belirlemek üzere hızlıca harekete geçen ve afetin ilk anından bu yana Hatay’da çalışmalarını sürdüren sivil toplum kuruluşlarından biri. Merkezi Türkiye’nin Kahramanmaraş ili olan ve Kuzey Batı Suriye'nin özellikle Halep ve İdlib bölgelerini ağır bir şekilde etkileyen 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen insanlara ilk yardım ve tıbbi müdahale sağlamaya devam eden Dünya Doktorları, bölgede yaşayan afetzedelere sağlık hizmeti ulaştırıyor. Köy köy, belde belde dolaşan Dünya Doktorları hastaneye gitme ihtimali bulunamayan afetzedelere ulaşarak sağlık taramaları gerçekleştiriyor.

6 Şubattan itibaren Dünya Doktorları Hatay’da;

- 2,500 sağlık taraması

- 3,000 ücretsiz ilaç dağıtımı

gerçekleştirerek toplamda 5500 kişiye sağlık hizmet ulaştırdı.

Afetzedelere Psikososyal Destek

Doktor, hemşire, ebe, psikolog ve sosyal çalışmacılardan oluşan mobil sağlık birimleriyle afetten etkilenen kişilerin sağlık, psikososyal destek, ilaç, koruma, temel su ve sanitasyon hizmetlerine erişimi sağlayan Dünya Doktorları ekipleri, kadınlar ve çocuklar için oluşturduğu güvenli alanlarda afetzede kadın ve çocuklara yönelik sağlık hizmeti, bireysel psikolojik destek, psikososyal grup seansları, koruma hizmeti, hijyen ve temizlik hizmeti veriyor.

Dar Alanlarda Kalabalık Yaşam Salgın Hastalıkları tetikliyor

Dünya Doktorları, birinci basamak sağlık hizmeti merkezi ve sanitasyon alanları olarak kullanılan konteynerler ile depremlerden etkilenen insanlara uzun vadeli ve sürdürülebilir insani yardım sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, örgütün sahada gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu elde ettiği verilere göre bölgede şu ana kadar en fazla görülen hastalıklar soğuk ve nemli havanın etkisiyle ateş, boğaz ağrısı hatta akciğer iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, su azlığı, hijyen eksikliği, uygun olmayan barınma şartları ve toplu yaşam ortamlarında kalınması nedeniyle uyuz ve gastroenterit (bağırsak enfeksiyonları) olarak kayda geçti.