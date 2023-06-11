Depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Türkiye ve Suriye’de yaklaşık 15 milyon insan doğrudan etkilendi. Dünya Doktorları, kırsalda ve erişilmesi güç bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, “Dünya Doktorları olarak, her türlü afetten etkilenen insanlara yerel sağlık altyapısı sürdürülebilir olana kadar destek vermeye devam ediyoruz” dedi.

İnsani yardım ve sağlık hizmetleri alanında zaman ve kaynakların kullanımı açısından olabildiğince verimli, hızlı, aktif ve etkili bir şekilde afet alanında bulunan Dünya Doktorları Derneği (DDD), şubat ayında meydana gelen 7.8, 7.6 ve 6.4 büyüklüğündeki üç yıkıcı depremin ardından Türkiye'nin güneyi ile Suriye’nin kuzeybatısında sürdürülebilir, etkin sağlık hizmetleri için çalışmalarına devam ediyor. Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Adana’da 50.783 kişi hayatını kaybettiğini belirterek “Depremlerle büyük yıkıma uğrayan illerde ihtiyaçlar hâlâ çok büyük” dedi.

Dünya Doktorları depremin ilk gününden itibaren hizmet veriyor

Depremler nedeniyle Türkiye'nin hasar maliyetinin (34,2 milyar dolar), ülkenin gayri safi milli gelirinin yüzde 9'una eşit olduğunu söyleyen Bilgin, “Türkiye'de 300.000'den fazla binanın yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü biliniyor. Yaklaşık 15 milyon insan depremlerden etkilenirken, en az 5 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Yalnızca Türkiye'de 2 milyondan fazla insan, sağlık, hijyen ve içme suyu gibi temel hizmetlere sınırlı erişimi olan geçici barınma evlerinde kalıyor. Dünya Doktorları olarak, her türlü afette etkilenen insanlara yerel sağlık altyapısı sürdürülebilir olana kadar destek vermeye devam ediyoruz. İnsani yardım profesyonellerinden oluşan ekiplerimizle kriz anlarında tam donanımlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremden sonraki ilk 8 saat içinde Hatay'da Antakya, Samandağ, Defne, Altınözü, Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde, Suriye'de ise Zeytindalı Bölgesinde yer alan Afrin ve İdlib'te "Mobil Hizmet Birimleri" ve "Sağlık Merkezleri" ile "Kadın ve Çocuklar için Güvenli Alanlar" vasıtasıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. "Level-3 Kategorisi Sahra Hastanesini" Suriye'nin Cinderes bölgesinde, Almanya'dan getirmekte olduğumuz mobil sağlık otobüsümüz de Hatay ‘da Haziran 2023'te itibaren faaliyete geçecek. Bu süreçte Dünya Doktorları depremin ilk gününden itibaren Hatay’da 8.402 kişiye birinci basamak sağlık, 5.061 kişiye psikososyal destek ve 120 kişiye koruma desteği olmak üzere toplam 13. 464 depremzedeye insani yardım hizmeti sağlamıştır. Bunun yüzde 27’si kadın, yüzde 13’ü erkek ve yüzde 60’ı çocuklardan oluşmaktadır” dedi.

Otizmli çocuklar ve ebeveynlerine psikososyal destek seansları

Bilgin, “İnsanların ihtiyaçlarına aktif olarak yanıt vermek üzere kadın ve çocuk dostu alanı ve mobil birimleri ile Hatay’da sağlık, psikolojik ve psikososyal destek, ilaç, koruma, temel hijyen ve içme suyu hizmetleri sağlamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar, 9.500 sağlık taraması, 10.220 eczane hizmeti, 5.622 psikososyal destek grup seansı ve 15.000 depremzedeye sağlık, psikososyal destek ve koruma ulaştırdık” dedi. Hatay’da her hafta depremden etkilenen otizmli çocuklar ve ebeveynleri ile psikososyal destek seansları düzenlendiğini söyleyen Bilgin, “Dünya Doktorları, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı iş birliği ile Hatay’daki kadın ve çocuk dostu güvenli alanında depremlerden etkilenen otizmli çocukları ağırlıyor. Çocuklara verilen psikososyal desteğin yanı sıra Dünya Doktorları psikologları, otizmli çocukların anneleri ile tanışma ve gevşeme egzersizleri yapıyor ve psikoeğitim veriyor. Özellikle otizmli çocuklar doğal afet gibi durumlardan normal gelişim gösteren çocuklara göre çok daha fazla etkilenebiliyor” diye konuştu.