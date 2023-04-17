Barcelona ile olaylı ayrılığı sonrası Fransız PSG'ye transfer olan Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri döneceği konuşuluyor. Taraftarlarla fotoğraf çekildiği sırada kendisine yöneltilen "Messi, Barcelona'ya gelecek mi?" sorusuna Barcelona Başkanı Joan Laporta "Evet" cevabını verdi. Bu cevap özellikle Messi hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Lionel Messi'nin ise konuyla ilgili henüz bir açıklaması bulunmuyor. Fransız ekiple bu sezon çıktığı 35 resmi maçta başarılı bir grafik yakalayan Messi, bu maçlarda 20 gol ve 18 asist kaydetti.

(Yenigün Haber Merkezi)