Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu sona erdi. CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir zafere imza attı.

Uluslararası basın ise Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip etti. Dünyanın doğusundan batısına pek çok ülke Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kaleme aldı.

İngiliz gazetesi The Guardian, sabaha karşı yayımladığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını uzattığın ifade etti. Haberde, Rusya-Türkiye ilişkilerinin NATO'yu şekillendirebileceğini söyledi.

Reuters da seçim zaferinden bahseden gazeteler arasındaydı. Haberde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın oy oranları da paylaşıldı.

Wall Street Journal da Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını ifade ederek 'oranlara resmen meydan okuduğunu' söyledi. Haberde küresel dengelerin yeniden şekilleneceği de söylendi.

Yunan basınının da gündemi elbette ki Türkiye'deki seçimler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini ilan eden Yunan gazetesi Kathimerini, ilereyen aylarda neler olacağının merak konusu olduğunu ifade etti.

CNN ise bu zaferin tarihi olduğunu ifade eden bir haber yayımladı. Haberde, Erdoğan'ın "Kazanan Türkiye'dir" dediğine dikkat çekildi.

New York Times (NYT), seçimlere internet sitesinde ayrı bir sayfa ayırdı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadarki en büyük zorluğun ardından yeniden seçimi kazandı" başlığı ile verdiği haberinde NYT, "Türkiye'nin 20 yıldır en önemli siyasetçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin seçim otoritesine göre, muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağlup etti." ifadesine yer verdi.

Washington Post gazetesindeki bir analizde, Erdoğan'ın, 'birleşen bir muhalefet tarafından desteklenen bir adayın meydan okumasından sağ çıktığı' ifadesi kullanıldı.

Virginia merkezli Politico haber sitesinde, "Türkiye'nin Erdoğan'ı yine kazandı" başlığıyla verilen haberde, "Erdoğan, beş yıllık bir görev süresine daha başlarken, 85 milyonluk bu güçlü ülkede demokrasinin gelecekteki yönünü etkilemenin yanı sıra bölge ve ötesinde de siyaseti şekillendirme kapsamında güçlü bir konumda." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nde oynadığı önemli rolün, Erdoğan'ın uluslararası ilişkilerdeki etkisini vurguladığı ve Erdoğan'ın, "Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra dahi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkiler sürdüren NATO liderleri arasında nadir görülen bir isim" olduğu yazıldı.