Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada her yıl 8 Mart'ta kutlanıyor ve kadın hakları hareketinin odak noktası.

TARİHİ 1800'LÜ YILLARA DAYANIYOR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihi, 1800'lü yıllara dayanıyor. Kadınların mücadele ateşini, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 40 bin kadın dokuma işçisi, 8 Mart 1857'de yaktı. Bir tekstil fabrikasında başlattıkları grevde çıkan yangında 129 kadın can verdi. Bu feci olayın tarihi 8 Mart 1857'ydi. 40 bin kadın işçi, ABD’nin New York kentinde, bir dokuma fabrikasında greve başladı. Sadece "daha iyi çalışma koşulları" istiyorlardı.

GREV FACİA İLE SONUÇLANDI

Polisin fabrikaya kilitlediği kadın işçilerden 129'u, içeride çıkan yangında can verdi. O ölümler, dünya kadınlarının seslerini duyurabilmesi için yakılan ateşin ilk kıvılcımı oldu.

YILLAR SONRA GELEN ANMA

8 Mart günü hemen olayın ertesinde Kadınlar Günü olarak kutlanmadı. İlk teklif 53 yıl sonra geldi. 26-27 ağustos 1910'da Danimarka'da toplanan İkinci Uluslararası Sosyalist Kadınlar konferansında. O kadınların anısına 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması ancak 54 yıl sonra olabildi.

İLK ANMA 1911 YILINDA

Alman Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, ölen ABD'li kadın işçilerin anısına 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını önerdi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. İlk anma 1911 yılında oldu. 10 yıl sonra, 1921'de Üçüncü Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda günün adı "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak değiştirildi. Bazı ülkeler, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Kadınlar Günü kutlamalarına ve anmalarına yasaklar, kısıtlamalar getirdi. Kadınlar 1960’lı yılların sonunda 8 Mart’ı yeniden anmaya başlayabildiler. Son olarak Birlemiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977'de, 8 Mart tarihinin "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti. Ancak orada, BM tarafından yazılan günün tarihçesinde, ölen işçilerin anısına atıf yapılmadı. 8 Mart Türkiye'de ilk kez 1921'de kutlandı. 1975 yılından sonra kitlesel kutlamalar başladı. 12 Eylül Darbesi ile ara verilen kutlamalar 1984'ten bu yana devam ediyor.

İŞTE GÜNE ÖZEL EN GÜZEL SÖZLER...

Kadın emeğini görünür kılmak, kamusal ve özel alanda kadınlar ile erkeklerin eşit haklara sahip olmasını sağlamak için her sene Mart ayında kutlanan Kadınlar Günü'ne kısa bir süre kaldı. Bu özel günü kutlamak isteyenler resimli 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşacak. İşte, WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter'da paylaşılacak En güzel, anlamlı, duygusal, resimli 8 Mart Kadınlar Günü mesajları...

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

Onlar; sevimli kızlarımız, tatlı kız kardeşlerimiz, güzel sevgililerimiz, sevgili eşlerimiz, mükemmel annelerimiz… Onlar hayatımızın anlamı… Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, kadınlar günü kutlu olsun!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, saygıdeğer Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Bütün bu çaba bir günü Dünya Kadınlar Günü olarak kutlamak için değil, her günü Mutlu Kadınlar Günü kılmak için! Bu uğurdaki çabalarınız için minnettarız, gününüz kutlu olsun!

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Dünya kadınlarının bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim...

Anneden eşe, kız kardeşten kız arkadaşa varana kadar kadından daha güçlü bir müttefik bulmak zordur! Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Gezegenin en tatlı kadını, günün kutlu olsun!

Yanımda hep bir kaya gibi durdun, benim en büyük destekçim oldun ve her zaman bana ilham verdin sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Sen hayatımın mimarı, evimin neşesi, kalbimin en değerlisisin. Ailemiz için yaptığın her şey için sana hayranım. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!

Tanıdığım en muhteşem kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Kalbimi çalan tek kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Kadınlar Günün kutlu olsun sevgilim! Arkadaşım, sığınağım, güç verenim ve hayat ışığım olduğun her güne teşekkürler!