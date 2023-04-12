2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimler için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesini açıkladı. Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ediyor.

İngiliz BBC 'Türkiye seçimleri: Erdoğan iktidarda kalma yarışını başlattı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için altı muhalefet partisinin güçlerini birleştirdiğinin altı çizildi ve bu ittifak için 'şimdiye kadarki en sert meydan okuma' yorumunda bulunuldu.

İsrail merkezli Jerusalem Post 'Erdoğan, Türkiye enflasyonunu düşürme vaadiyle seçim kampanyasını başlattı' başlığını attı. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ile yarışacağını belirten gazete şu değerlendirmede bulundu; 'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde iktidarını uzatmak isterken, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme ve ekonomik büyümeyi artırma taahhüdüyle Salı günü AK Parti'nin yeniden seçim kampanyasını başlattı.'

Bir başka İsrail gazetesi Haaretz 'Türk siyasetinin zirvesinde geçen 20 yılın ardından, önce başbakan, ardından cumhurbaşkanı olarak görev alan Erdoğan ve partisi zorlu bir yarışla karşı karşıya' dedi.

Alman DW ise adayları okurlarına tanıttığı haberinde şu ifadelere yer verdi; 'Türkiye'de parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Son anketler yakın bir yarışa işaret ediyor.'

Bloomberg, 'Türkiye cumhurbaşkanı seçim sonrası politika yolunu açıkladı' derken, İngiliz Independent 'Türkiye'de Erdoğan yeniden seçim kampanyasını başlatırken çetin bir meydan okumayla karşı karşıya' yorumunda bulundu.

Yahoo News NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'in gözünün seçimlerde olduğunu yazdı.

Al Monitor 'Erdoğan, Mayıs seçimleri öncesinde yaşam standartlarını iyileştirme sözü verdi' dedi.

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden seçim kampanyasını Salı günü başlattı' diyen Euronews, Türkiye'nin Moskova ve Kiev ile karmaşık bir ilişkisi olduğunu öne sürdü. Haberde, 'Ankara, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana hem Moskova hem de Kiev ile karmaşık bir ilişkiye sahip. Bir yandan Türkiye - BM ile birlikte tüm dünyayı tehdit eden bir gıda kıtlığı korkusunu hafifleten güvenli bir deniz koridorunun açılmasına yardımcı oldu. Öte yandan Türkiye, Moskova'ya yönelik yaptırımlara uymayan tek NATO ülkesi oldu' ifadelerine yer verildi.

Yunan Ethnos ise 'Türkiye Cumhurbaşkanı konuşmasına Türkiye'nin Selçuklu geçmişinden başladı. Ardından, İstanbul'un Fethi ile yeni bir dönem açan Fatih Sultan Mehmet ile devam etti' dedi ve Erdoğan'ın konuşmasında yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen silahlara yer verdiği vurgulandı.

ERT News ise 'Son anketlere göre Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından kaybettiği zemini seçimlere 33 gün kala kazanıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Capital.gr 'Erdoğan'ın Seçim beyannamesi, 2028'de 1,5 trilyon dolarlık GSYİH ve tek haneli enflasyon hedefliyor' derken Proto Thema şu değerlendirmede bulundu; 'Türkiye'deki son anketler, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Recep Tayyip Erdoğan için olumlu görünüyor.'