Ukrayna Yardım, Toparlanma, Yeniden İnşa ve Reform Vakfı Fonu tarafından sağlanacak olan bu hibe, projenin kapsamı genişledikçe ve diğer katkılarla birlikte toplamda 300 milyon dolara kadar ek finansmana ulaşabileceği belirtildi.

Sonbahar ve kış aylarında Ukrayna'nın enerji altyapısının yüzde 50'den fazlasının hasar gördüğü ve bu durumun ülke genelinde elektrik kesintilerine, gıda, ısıtma ve su kıtlığına yol açtığı ifade edildi. Bu nedenle, enerji şebekesinin eski haline getirilmesi, Ukrayna hükümetinin 2023 yılı için en önemli önceliği olarak belirlendi.

Dünya Bankası'nın şu ana kadar Ukrayna için 23 milyar dolardan fazla acil durum finansmanı sağladığı ve bu finansmanın 20 milyar dolarının çeşitli projeler aracılığıyla kullanıldığı açıklandı. Bu son hibe, Ukrayna'nın enerji altyapısının yeniden inşası ve güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Kaynak:AA