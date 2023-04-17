Bu yılki kutlamaların teması, "Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Kalkınma" olarak belirlenmiştir. Etkinlikler kapsamında, tarihi ve kültürel değerlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle nasıl bütünleştirileceği üzerine konferanslar, atölyeler ve paneller düzenlenecektir. Ayrıca, tüm dünyada anıtların ve sit alanlarının korunması ve değerlerinin gelecek nesillere aktarılması için farkındalık yaratıcı etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Dünya Anıtlar ve Sitler Günü, çeşitli ülkelerde kültürel miras alanlarına ücretsiz erişim sağlanarak kutlanmaktadır. Bu sayede, ziyaretçiler tarihi ve kültürel değerlere daha yakından tanık olma fırsatı yakalamaktadırlar. Ülkemizde de pek çok anıt ve sit alanı, bu özel günde ücretsiz ziyarete açılacaktır.

Kültürel ve tarihi değerlerin korunması, insanlık tarihinin sürekliliği ve kültürel kimliğin oluşumu açısından büyük önem taşımaktadır. Dünya Anıtlar ve Sitler Günü, toplumun bu değerlere sahip çıkmasını ve tarihi mirası koruma bilincinin artırılmasını hedeflemektedir. Unutmayalım ki, geçmişimize sahip çıkarak geleceğimizi şekillendirebilir ve dünya kültür mirasının zenginliğini koruyarak gelecek nesillere aktarabiliriz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ