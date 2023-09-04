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Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman, Atlantis Yapım'ın organize ettiği “Harbiye Açıkhava Konserleri” serisi kapsamında hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Biletleri günler öncesinden tükenen konsere yaklaşık 6 bin kişi akın etti.

Türkiye’nin yanı sıra uluslararası arenada da çok sevilen Duman, en derin ve duygusal şarkılarını Harbiye Açıkhava’da binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi.

Enerjik performansları, alternatif rock ve post-grunge melodileri ile Harbiye’yi coşturan grup, Senden Daha Güzel, Elleri Ellerime, Seni Kendime Sakladım gibi unutulmayan şarkılarında dakikalarca ayakta alkışlandı.