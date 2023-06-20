Dul Ve Yetim Aylığı Temmuz Zammı 2023! Dul Ve Yetim Maaş Zammı Ne Kadar Oldu? Dul Ve Yetimlere Zam Var Mı? Yeni yılın ilk yarısını geride bırakırken, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir konu gündemdeki yerini koruyor: 2023 yılında dul ve yetim aylığına ne kadar zam yapıldı? Ocak ayında emekli maaşlarına %30'luk bir artış uygulandı, peki bu zam, dul ve yetim aylıklarına da yansıdı mı? Eğer yansıdıysa, bu zammın miktarı ne oldu?

2023 yılında dul ve yetim aylığına yapılacak Temmuz zammı, kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına %30 zam yapılmasının ardından, dul ve yetim maaşları da bir artış beklenmekte.

Dul ve Yetim Maaşı Temmuz Zam Oranı Nedir?

Temmuz ayında asgari ücrete %34 oranında zam yapılması sonucunda asgari ücret tutarı 11 bin 402 TL oldu. Bu durum, birçok ödeme tutarında değişikliğe sebep olacak. Bu değişikliklerden biri de emekli maaşına yapılacak zam olacak. Bu zamın yanı sıra, dul ve yetim aylığına da bir zam bekleniyor. En son en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseltilmişti ve dul ve yetim aylığı alanların maaşları da Ocak 2023’te %30 artırılmıştı.

Dul ve Yetim Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Dul ve yetim aylığı hesaplarken dikkate alınan en önemli faktörlerden biri, emekli maaşıdır. Vefat eden sigortalının eşi, emekli maaşının %50'sini alabilir. Çocukları yoksa ve eşine kendi sigortalılığı sebebiyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa %75'i oranında ölüm aylığı bağlanır. En düşük sınırdan emekli aylığı alan sigortalının eşi zamdan önce 2.250 TL alırken, zamla birlikte bu tutar 3.750 TL’ye çıkabilir. Çocuklar içinse maaşın %25 oranında aylık bağlanır.

Dul ve Yetim Maaş Zammı Ne Kadar Oldu?

2023 Temmuz ayında emekli maaşlarına ve asgari ücrete yapılan zam oranında dul ve yetim aylıklarına da zam yapılması bekleniyordu. Ancak bu zam oranı hakkında henüz bir açıklama yapılmamıştır. Resmi açıklama geldiğinde, bu bilgi güncellenecektir.

En Düşük Dul ve Yetim Aylığı Ne Kadar Oldu?

2023 yılında %75 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 4 bin 125 TL'ye yükseldi. %25 oranında ölüm aylığı alan çocuklar içinse bu rakam 1.375 TL'den 1.875 TL'ye çıktı. En düşük emekli aylığının 7.500 TL'ye yükselmesiyle, çalışmayan ve çocuğu olmayan eşin alacağı maaş 5.625 TL olabilir.

Dul ve Yetim Aylığı Alma Şartları Nelerdir?

Dul ve yetim aylığı alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Vefat eden sigortalının belirli bir prim gün sayısını tamamlamış olması, yasal mirasçılarına (eş, çocuklar) aylık bağlanabilmesi için gereklidir. Eşine aylık bağlanabilmesi için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması gerekmektedir.

Dul ve Yetim Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

4(a) (SSK) ve 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile başvurulması gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgelerin tamamı eksiksiz olarak sunulmalı ve talep formu doldurulmalıdır. Talep formu ve gerekli belgeler sunulduktan sonra, başvuru süreci başlayacaktır ve sigortalının hakkına göre aylık bağlanacaktır.