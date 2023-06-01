FOX TV'de uzun yıllardır yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oynayan Eda Ece, dizinin final yapmasının ardından kuaföre giderek yeni bir saç stili denedi. Yaklaşık 20 gün sonra basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturacak olan güzel oyuncu, saçlarını boyattı.

Eda Ece Sarı Saçlarına Veda Etti

Ünlü oyuncu, sarı saçlarını kahverengiye boyatmasının ardından yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bu yeni imajı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçilerinden tam not aldı. Oyuncunun gençleştiği yorumları yapıldı ve hayranları tarafından beğenildi.

Düğüne Sayılı Günler Kaldı

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin düğün detayları ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü çift 21 Haziran'da evlenecek. Düğünde, Eda Ece'nin Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Şevval Sam sahne alacak ve müzik performansı sergileyecek. Ayrıca, düğünde şahitlik görevini Eda Ece'nin menajeri Gaye Sökmen, Melda Nar ve başarılı sanatçı Ayşegül Aldinç üstlenecek.