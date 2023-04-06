Yapımcılığını Selçuk Aydemir ve Aytaç Ağdağ’ın üstlendiği, genel koordinatörlüğünü Ediz Kentkuran’ın yaptığı “Üçlü Pürüz” için geri sayım başladı. Başrollerini Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın paylaştığı, Müfit Kayacan, Özgür Can Çoban, Ecenaz Üçer, Selim Erdoğan ve Bahar Süer gibi başarılı oyuncuların da rol aldığı yapım, 21 Nisan‘da seyirciyle buluşacak.

FRAGMAN GÜNDEM OLDU

Yönetmen koltuğunda Vedat Uyar’ın oturduğu “Üçlü Pürüz”ün fragmanı yayınlandı. Bir düğüne yetişmeye çalışan üç arkadaşın macera dolu yolculuğunu konu alan film, eğlenceli fragmanıyla sosyal medyada büyük ses getirdi.

HALUK LEVENT KONUK OYUNCU

Haluk Levent’in de konuk oyuncu olarak rol aldığı ve sürpriz bir role hayat verdiği “Üçlü Pürüz”ün konusu şöyle: Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih (Özgür Can Çoban) ve Eda (Ecenaz Üçer), bankacı olan arkadaşları Serhat’tan (Okan Çabalar) sahte nikâh memuru olmasını ve Adana’ya gelerek ailelerinin karşısında nikâhlarını kıymalarını ister. Adana yolculuğunda Serhat’a nikâh şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan (Emrah Kaman) ve Utku da (Korhan Herduran) eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır!

YENİGÜN HABER MERKEZİ