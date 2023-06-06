Konutlarda Temmuz 2023 tarihine kadar kira artış oranları yüzde 25 olarak gerçekleştirilecek. Bu tarihten sonra da Temmuz 2024 yılına kadar kira artışlarının yüzde 25'te sabit tutulması bekleniyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) başkanı Hakan Akdoğan konu ile ilgili olarak: “Yüzde 25 kira sınır uygulamasının yeni dönemde de meclisin ilk gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Yapılması planlanan düzenlemeye göre, bu üst sınırın 1 yıl daha uzatılması planlanıyor. İşyeri kiralarında TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması üzerinden artışlar devam ediyor ve Mayıs ayı enflasyon oranlarına göre özel bir hüküm yoksa artışta üst sınır yüzde 63,72 olarak uygulanacak.” diye konuştu.

DÜZENLEME SAHADA KARŞILIK BULMUYOR

Konut kiralarında getirilen düzenlemenin sahada çok karşılık bulmadığını söyleyen TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan: “Ülke genelinde kiralık konut m2 fiyatları 100-TL seviyesine ulaştı. Yani 100m2 bir dairenin 10.000-TL bir kira bedeli söz konusu. Bu kira bedeli 100m2 örneğinde özellikle İstanbul'da 12.000-TL, Ankara'da 8.000-TL ve İzmir’de 10.000-TL seviyesinde.” dedi. Konuttaki bu durdurulamayan fiyat artışlarının nedenlerinden başında gelenleri de anlattı. Akdoğan: “Deprem ve çevremizdeki savaşların etkisi, mülteciler, kredi erişiminde yaşanan zorluklar, deprem ve EYT sonrası hareketlilik arzın azalması ile piyasaları kiralıkta yüksek seviyelere çekmeye devam ediyor.” dedi.

DÜĞÜN MEVSİMİ GELDİ EV BULMAK İMKÂNSIZ HALE GELDİ

Mayıs ayı ile başlayan evlenme hareketliği de kiralık daireleri yok seviyeye düşürdüğünü söyleyen Akdoğan Yarısı Bizden Kentsel dönüşüm kampanyası ile ilgili: “Sadece İstanbul'da Yarısı Bizden Kentsel dönüşümde kampanyası başvuru sayısının 1 milyonu aşması da ilerleyen süreçte problemin daha da derinleşeceğini gösteriyor. Bu süreçte evleri boşalan mal sahipleri de dönüşüm süreçleri nedeniyle evleri kiraya vermekten çekiniyor.” dedi.

TÜFE UYGULAMASINA DÖNÜLMELİ

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar çözüme kavuşmuyor. TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan yüzde 25 sınırlamaya uymayanlar için konuşulan hapis ve para cezaları da mal sahiplerini oldukça tedirgin eder boyuta geldiğini söylüyor. Akdoğan: “Bizler görüş olarak en azından sınırlamanın devam etmeyip, TÜFE uygulamasına dönülmesinin yaşanan anlaşmazlıkları bir nebze de olsa ateşini düşüreceğini değerlendiriyoruz.” diye konuştu.