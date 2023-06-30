Dudaklarda karıncalanma hissi, çatlamış dudaklardan felce kadar çeşitli sağlık sorunlarının işareti olabilir. Ayrıca alerjik reaksiyonlarda dudaklarda karıncalanma hissine yol açar. İşte dudaklarda karıncalanma hissinin sebepleri...

1) Alerjik Reaksiyonlar

Dudakları etkileyen bir alerjik reaksiyon genellikle anjiyoödem olarak bilinen derinin altında bir şişme olarak görülür. Bu durum dudaklarda karıncalanma hissine neden olur.

2) Uçuk

Ağız ve dudakların etrafında yara çıkmadan önce bir karıncalanma ya da yanma hissi olup sonrasında sıvı ile dolu küçük yaralara dönüşür.

3)Zona

Zona, dudaklar dahil vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir ve ilk semptom genellikle karıncalanır veya yanar. Bunu, ciltte kendi başına veya bir kümede görünebilen sıvı dolu kabarcıkların gelişmesi takip edecektir.

4)Felç (İnme)

Felç (İnme) beyne kan akışının kesintiye uğramasının neden olduğu tıbbi bir acil durumdur. İnme belirtileri çok çabuk ortaya çıkmaktadır, bu yüzden bu belirtilere sahip olan kişilerin tıbbi yardım alması gerekmektedir.

-Vücudun bir tarafında (Dudaklarda, yüzde, eller, kollar ve bacaklarda) ani uyuşma ve halsizlik

-Denge kaybı veya baş dönmesi

-Karışıklık veya konuşma zorluğu

-Belirli bir nedeni olmayan şiddetli baş ağrıları

-Yüzde, ağızda veya gözde sarkma gibi durumlarda tıbbi yardım alınmalıdır.

5) Lupus (Kelebek Hastalığı)

Lupus, sinirler dahil olmak üzere vücudun birçok bölümünü etkileyebilen bağışıklık sisteminin bir hastalığıdır. Lupus hastası olanlar; unutkanlık, baş ağrısı, sinir hasarı, uyuşukluk ve karıncalanma gibi nörolojik semptomlar yaşayabilirler.