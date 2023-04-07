Dün CHP liderinin ziyaret ettiği DSP'nin kapısını bugün AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik çaldı. Görüşme sonrası uzlaşma sinyali verilen basın açıklamasından sonra DSP'den yapılan açıklamada “Erdoğan'a destek vereceğiz” denildi DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, basın açıklaması yaparak 14 Mayıs seçiminde DSP'nin Erdoğan'ı destekleyeceğini belirtti. Aksakal'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü ortaya koymuştur. 14 Mayıs seçimine AK Parti listelerinden gireceğiz.

ESKİ DSP’Lİ 74 BAKAN VE MİLLETVEKİLİNDEN KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın Demokratik Sol Parti’yi (DSP) ziyaret etmesi ve sonrasında DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın AK Parti’yi destekleyeceklerini açıklamasının ardından eski DSP’li 74 bakan ve milletvekili, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini açıkladı. Bu karar üzerine DSP’li 74 eski bakan ve milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı yaptı. Alınan kararı 21. Dönem DSP Samsun Milletvekili Tarık Cengiz kamuoyuna duyurdu. Açıklama şöyle: “Bugün yaşadığımız gelişmelerden dolayı açıklamamızı yenileme ihtiyacı hissettik. Daha önce 52 tane DSP eski milletvekili ve bakan arkadaşımızın yaptığı açıklamayı bugün 74 eski DSP bakan ve milletvekili arkadaşları olarak yeniden yapmak istiyoruz. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu’na desteğimizi bir kez daha buradan haykırıyoruz. Bugün görüyoruz ki; DSP’nin şu anki yönetimi birkaç sandalye uğruna pazarlıklar yapmaktadır. Bu biz demokratik solcuları, Bülent Ecevit sevdalılarını bizim gibi Bülent Ecevit’e gönül veren, onunla yol yürüyen bütün arkadaşlarımızı derinden yaralamaktadır ama şuna inanıyoruz ki gerçek Ecevit’in yolunda yürüyenler bu seçimlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini sonuna kadar vereceklerdir. Bir kez daha söylüyorum aşağıda isimleri bulunan 74 eski DSP milletvekilleri ve bakanları olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve milletvekilliği genel seçimlerinde Millet İttifakı’nı sonuna kadar destekleme kararı aldık. Bunu tüm kamuoyuyla, Atatürkçülerle, Cumhuriyetçilerle, demokratik solcularla paylaşmak istiyoruz.” Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasını yapan DSP’lilerin isimleri şöyle: "Ahmet Güzel, Ahmet Tan, Ayşe Jale Ağırbaş, Akif Serin, Ali Ahmet Ertürk, Ali Arabacı, Ali Günay, Ali Ilıksoy, Ali Tekin, Attila Mutman, Ayşe Gürocak, Bayram Fırat, Dayanıklı, Boray Baycık, Cengiz Güleç, Çetin Bilgir, Edip Özgenç, Emin Kara, Erdal Kesebir, Erol Al, Evliya Parlak, Fadlı Ağaoğlu, Güler Aslan, Hadi Dilekçi, Halil Çalık, Halit Dikmen, Harun Öztürk, Hasan Akyol, Hasan Gemici, Hasan Macit, Hasan Özgöbek, Hikmet Sami Türk, Hüseyin Mert, İhsan Çabuk, İstemihan Talay, Kazım Üstüner, Kemal Vatan, Melda Bayer, Mehmet Çümen, Mehmet Kocabatmaz, Mehmet Yaşar Ünal, Metin Bostancıoğlu, Mustafa İlimen, Mustafa Vural, Mahmut Erdir, M.Tahir Köse, M.Kemal Tuğmaner, Necdet Tekin, Nezire Karakuş, Numan Gültekin, Nural Karagöz, Orhan Ocak, Ömer Üstünkol, Rahmi Sezgin, Ramis Savaş, Saffet Başaran, Sadık Kırbaş, Salih Dayıoğlu, Sancar Sayın, Savaş Yazıcı, Suat Çağlayan, Süleyman Yağız, Şadan Şimşek, Tarık Cengiz, Turhan İmamoğlu, Uluç Gürkan, Yalçın Gürtan, Yavuz Bildik, Yekta Açıkgöz, Ziya Aktaş."