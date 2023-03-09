İYİ Parti ve CHP'nin kurduğu Millet İttifakı'nın "Altılı Masa" ile birleşerek altı partili bir ittifaka dönüşmesi Cumhur İttifakı'nı da harekete geçirdi. AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na iki parti daha katılmaya karar verdi. Siyasette seçim hareketliliği yaşanırken ortaya atılan iddiaya göre; yeni siyasi aktörlerden, yakın tarihte iz bırakmış partilerden söz ediliyor. Ama ayrıntılarını önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz şu iki gelişme dikkat çekici: Rahmetli Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile solun efsanevi lideri Ecevit'in DSP'si de Cumhur İttifakı'na katılıyor.