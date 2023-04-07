AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, DSP Genel Merkezi'ne geldi. Çelik ve Yıldırım DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Görüşmede 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirme yapıldı.

"TEKLİFİMİZİ İLETTİK"

Görüşme sonrası açıklama yapan Binali Yıldırım, "Bu seçimde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük. Teklifimizi ilettik. Kendileri değerlendirecek ve ona göre hareket edeceğiz." dedi. Yıldırım'ın ardıdan söz alan Aksakal ise şunları söyledi: "Bu süreçte DSP Atatürk'ün yolunda Bülent Ecevit'in ilkeleri ışığında Türk milletine hizmet etmek için ilkeli bir duruşla, dürüstlük ve şeffaflık içinde yoluna devam edecektir. DSP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır. TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık. Saat 14.00'te başkanlık kurulumuzu toplantıya çağırdık. Dünkü ve bugünkü ziyareti değerlendirip açıklama yapacağız. Toplantımızdan sonra düşüncelerimizi bildireceğiz."

KILIÇDAROĞLU İSTEDİĞİNİ ALAMAMIŞTI

Dün Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası DSP Genel Başkanı Önder Aksakal', "Cumhuriyetimizin yüz yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP elbette ki Türk milletinin hassasiyetiyle gerektiği karşılığı her zaman vermiştir. Ben de Sayın CHP Genel Başkanımıza çıktığı yolda hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum." demişti. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası bir basın açıklaması yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Cumhuriyetimizin yüz yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP elbette ki gerektiği karşılığı her zaman vermiştir" demişti. Aksakal'ın bu sözleri cumhuriyet için "100 yıllık bir yıkım süreci" diyen HDP'li Pervin Buldan'a gönderme olarak yorumlandı.