Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri'nde (DSİ) istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı.

DSİ başvuru ne zaman yapılacak?

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere nisan ve mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ