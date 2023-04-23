Türkçe anlamı “Uçan Göz” olan drone; motorları, pervaneleri ve sensörleri sayesinde, yazılımlar ya da uzaktan kumanda ile kontrol edilerek uçuş yapan insansız hava aracıdır. Türkiye’de drone uçuşları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ nün talimatları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Drone ağırlığı 500 gramdan fazla ise mutlaka Sivil Havacılık sistemine kaydettirmek gereklidir.

Üç boyutlu kameralar ve lazer tarayıcılar ile donatılmış dronelar, ölçme, haritalama ve hassas tarım uygulamaları için kullanılacak yüksek kaliteli üç boyutlu haritalar oluşturabildiği gibi, insanların giremeyeceği alanlara güvenle girerek, arama, kurtarma ve güvenlik operasyonlarında etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, dronelar güvenlik güçleri tarafından gözetim amacıyla geniş alanları izlemek için kullanılmaktadır.

Dronlar sisteme kayıt ettirilse bile bazı bölgelerde uçuşlar izne tabii olduğu için dikkat edilmesi gerekiyor. Havaalanı ve askeri bölgelerde drone uçurmak yasak olduğundan araştırma yapılmadan drone kullanılmaması gerekiyor. Stadyumlarda ve stadyum gibi alanlarda gerçekleşen spor etkinliklerinde drone uçurmak yasak. Bu yasaklara uyulmadığı taktirde, drone sahibine yönetmeliğe göre uygulanan karar kapsamında ceza veriliyor.

Uçuş izni Sivil Havacılık Kanunu’ndaki mevzuatta öngörülen şekilde mülki idari amirlerinden, uçuş yapılacak yerin bağlı olduğu kaymakamlık veya valiliklerden alınabiliyor.

Drone uçuşu için drone sahibinin yaşı da önem arz ediyor. 500 gr-4 kg arası drone sahibi için yaş sınırı en az 12, 4 kg-25 kg arası drone sahibi için yaş sınırı 15 olarak belirlenmiştir. Drone daha fazla ağırlıkta ise özel pilot lisansı almak şart oluyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ