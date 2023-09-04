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Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 2023 ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, İzmir Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

ICRYPEX ve lastix.com sponsorluğunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, İkili eşleşmelerle yapılan elemelerde nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından heyecanla takip edilen yarışı Çağlar Küçükdumlu kazanırken, Ege Bilaloğlu ikinciliği ve Ertekin Tekneci de üçüncülüğü elde etti.

2023 ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonası, 21-22 Ekim tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek olan dördüncü yarış ile sona erecek.