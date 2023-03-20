İstanbul’da 3 yıl önce kurulan ve kısa zamanda 2,75 milyar dolar değerlemeye ulaşarak, Türkiye’nin en hızlı unicorn’u olan Dream Games, küresel operasyonlarını Londra’da açtığı yeni ofisiyle büyütüyor. ABD ve İngiltere’de en çok hasılat yapan 3 mobil oyundan biri olan Royal Match’i geliştiren şirket, Londra ofisinin kendileri için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu duyurdu. Dream Games’in CEO’su ve kurucularından Soner Aydemir, “Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olmak istiyoruz. Bunun için de uluslararası etkimizi mümkün olan en geniş alana yaymayı ve sektörün en iyi yeteneklerine ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Aydemir, Londra’nın Avrupa’da yaratıcılığın ve eğlence sektörünün merkezi olmasının yanında, Dream Games’in birçok iş ortağının da ofislerinin bulunduğu bir şehir olduğunu söyledi.

Yönetim takımına dünyaca ünlü iki isim katıldı

İstanbul, Dream Games’in merkezi olmaya devam ederken, Londra Ofisi, şirketin uluslararası büyüme stratejilerinden sorumlu olacak. Şirket, uluslararası alanda büyümek amacıyla sektörün dünyaca ünlü iki ismini de yönetici kadrosuna kattı. Mobil oyun şirketi King’in eski pazarlama yöneticisi Richard Hocking Dream Games’in yeni Chief Marketing Officer’ı olurken, daha önce Google ve King’de insan kaynakları yöneticiliği görevleri üstlenen Anju Sethi de Chief People Officer görevine getirildi. Dünyanın önde gelen mobil oyun şirketlerinden biri olan King’de büyüme ve pazarlama iletişiminden sorumlu Global Pazarlama Başkanı olan Richard Hocking, öncesinde 12 yıl boyunca Starcom’da performans pazarlaması alanında çalışmıştı. Oyun ve teknoloji sektörlerinde 20 yılı aşkın deneyimi olan Anju Sethi de, Google, King ve Tesco gibi uluslararası şirketlerde çalışan deneyimi ile insan kaynakları alanlarında görev aldı.

Aydemir; “İki isim de takımımız için çok büyük bir kazanım”

Royal Match’in kalitesini ilk günden beri yakından takip ettiğini ve şirketin puzzle oyun alanına büyük bir değişim getirdiğini söyleyen Richard Hocking, “Dream Games’in bir üyesi olmak büyük bir ayrıcalık. Royal Match’in bu kadar yaygınlaşmasının ve sevilmesinin nedeninin ekibin oyunculara en iyi oyun deneyimini sunmak için gösterdikleri olağanüstü özen ve çaba olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Anju Sethi “Dream Games’teki en büyük gücümüz insan. İnsanları yaratıcılığa ve bir amaca yönlendiren, güvenilir bir ortam oluşturmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Amacımız takımımızdaki herkesin yeteneklerinin ve potansiyellerinin en üst düzeyine ulaşmasını sağlamak. Bu vizyon bana büyük ilham veriyor ve bu vizyona katkı sunacak olmaktan çok mutluyum” dedi. Soner Aydemir, İstanbul ve Londra’da büyümeye odaklandıkları bu dönemde Richard ve Anju’nun Dream Games için çok büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi.