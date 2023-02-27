Sevgili dostlar, yalnızca Türkiye’nin değil Dünya tarihinin de gelmiş geçmiş en büyük depremleri arasında yer alan Kahramanmaraş depremi ( 06.02.2023 ), binlerce binanın yıkılması ve bunun sonucunda yine binlerce insanın ölümü ve yaralanmasına sebep olarak en başta bu binaları yapan müteahhitler olmak üzere sorumsuzluklar silsilesi nedeniyle ülkemizin üzerine karabasan gibi çöktü..

Yıkılan binalarla ilgili araştırmalara ve görüntülere bakarak fazla para kazanmak hırsıyla sorumsuzluk ve duyarsızlığın nelere yol açtığını görmek vicdanları sızlattı.

Ailelerin, ocakların dağıldığını, haritadan silinen adreslerin bir bilinmezlik kaosuna dönüşmesini ve onca geçmişe, yaşanmışlıklara ve anılara buraya kadar dedirten ibretlik görüntüleri televizyon ekranlarında izlemek yürekleri yakıyor...

İki kuruş on paraya mal edilen ucuz evleri pahalıya satanlarca terk edilmek kolay da, toprağını, evini, yurdunu terk etmek ne kadar da zor !.. Arkasına bakamadan anılarını, komşularını, iklimini, güneşini terk etmek zorunda kalanların hayali şimdi artık neyi barındırıyor ?..

Doğup büyüdüğü yöreyi terk ederken gözü arkada kalmak bu değilse nedir ?..

Doğup büyüdüğü toprakların iyi niyetli, suçu günahı olmayan insanlara mezar olması bu değilse nedir ?..

Kurnazlığı marifet sanan üç beş - aç gözlü insanın sebep olduğu bu büyük dram kulaktan kulağa, nesilden nesle anlatılarak bir daha silinmemecesine tarihe not düşülecek…

Düşülecek ki vicdansızlık bir daha dramlara etiket olmasın…

Dramlara ve aymazlığa giden yol bir daha bu kadar kolay ve ucuz olmasın…

Değerli okurlar, bu işlerin teknik yönüyle ilgili bilgim yok. Ancak bu felaketlerin bir daha yaşanmaması için bu denli uğraşmayı gerektirmeyen çok ama çok basit bir yöntem geliyor aklıma.

Bence mümkün;

Türkiye’de çimento fabrikaları 9.0 büyüklüğündeki depremin daha altındaki depreme dayanaklı olan çimento imal edemez ve satamaz.,

Beton santralleri 9.0 büyüklüğündeki depremin daha altındaki depreme dayanaklı olan beton yapamaz ve satamaz.,

Demir çelik fabrikaları yapılmak istenen bir bina kaç katlı olursa olsun inşasında kullanılmak için en az 9.0 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olmak üzere tek tip ve nervürlü demir imal etmek zorundadır.

Bunun dışında değişik standart ve kalitede imalat yapanlar veya talep edenler, alıp satanlar takip, kovuşturma ve cezaya uğrarlarsa ben dayanıksız ve hileli bina yapmak işinin sona ereceğine inanıyorum.

Daha fazla detaya ne gerek var ?

Esen kalın.