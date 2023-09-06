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Ejderha Adaları, yeni dünya ağacı Amirdrassil'in Zümrüt Rüya'da kök salmasıyla birlikte güçlü bir büyü enerjisiyle dalgalanmaya başladı. Azeroth'un şampiyonları şimdi Fury Incarnate'te (10.1.7) alevli Fyrakk'ın yaklaşan saldırılarını engellemek için ejderha suretleriyle birlikte çalışırken Adalar boyunca bu olayları keşfetmeli.

Fury Incarnate'te gelecek yeni ve güncellenen özelliklerden bazıları: