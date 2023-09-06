Ejderha Adaları, yeni dünya ağacı Amirdrassil'in Zümrüt Rüya'da kök salmasıyla birlikte güçlü bir büyü enerjisiyle dalgalanmaya başladı. Azeroth'un şampiyonları şimdi Fury Incarnate'te (10.1.7) alevli Fyrakk'ın yaklaşan saldırılarını engellemek için ejderha suretleriyle birlikte çalışırken Adalar boyunca bu olayları keşfetmeli.
Fury Incarnate'te gelecek yeni ve güncellenen özelliklerden bazıları:
- DEVAM EDEN HİKÂYE GÖREVLERİ VE 10.2 HİKÂYE TANITIMI
- Devam eden hikâyelerin bir sonraki bölümleri çıkacak ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek olan 10.2 güncellemesindeki içeriklere zemin hazırlayacak.
- Oyuncular ayrıca Reforging Tyr görev serisinin sonraki bölümlerine de kendilerini hazırlayabilirler.
- DAWN OF THE INFINITE - HEROIC ZORLUĞU
- Sekiz patron içeren ve yalnızca Mythic zorluğuna sahip bu mega zindan, iki adet sıraya koyulabilir Heroic zorluk seviyesindeki zindana bölünecek.
- YENİ ÖZELLEŞTİRMELER
- Oyuncuların denemesi için birçok yeni özelleştirme sunulacak:
- Gece Elfi ve Forsaken için yadigâr zırhı ve ilgili kilit açma görev serileri.
- Nebi Velen'in yer aldığı özel bir görev serisini alan Draenei oyuncuları için Man'ari Eredar özelleştirmeleri açılabilecek.
- Yeni yadigâr zırhının yanı sıra Gece Elfi oyuncuları için ilave yüz ve vücut dövmeleri ve Forsaken oyuncuları için yeni ten renkleri gelecek.
- Oyuncuların denemesi için birçok yeni özelleştirme sunulacak:
- YENİ GENEL HEDEFLER: Rüya Dalgaları
- Var olan çeşitli Dragonflight bölgeleri, Rüya ile uyumlu hâle gelip bölgedeki tüm nadir eşyaların ve dünya görevlerinin özel bir para birimi düşürmesine sebep olacak. Bu para birimi, bölgedeki güçlendirmeleri etkinleştirmek ve Zaman Yarıklarına benzer Uyanan Rüya istila olaylarını tetiklemek ve Rüya Dalgası satıcılarından çok çeşitli ödüller satın almak için kullanılabilir.