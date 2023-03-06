Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R; kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede ürünlerini meraklılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Çeşitli sanatçı ve müzik türünden oluşan zengin plak koleksiyonuyla D&R, müzik tutkunlarına ve plak koleksiyonerlerine de eşsiz bir keşif dünyası sunuyor.

Müzikseverleri sınır tanımaz yolculuklara çıkarmak için ilklere imza atan D&R, Türk Halk Ozanı Aşık Veysel’in vefatının 50. yıl dönümünde UNESCO tarafından ilan edilen “Aşık Veysel’i Anma Yılı”na özel gerçekleştirilen çalışmalara da ortak oluyor.

D&R, Aşık Veysel’in anısına, Türküola Müzik tarafından özel olarak hazırlanan, süpervizörlüğünü Neşe Demirkat Karayol ile Bektaş Türk’ün üstlendiği plağı Türkiye genelindeki tüm mağazalarında meraklılarıyla buluşturuyor. Sadece D&R mağazalarında satışta olacak uzunçaların içerisinde halk ozanının; Dostlar Beni Hatırlarsın, Güzelliğin On Para Etmez, Beni Hor Görme Kardeşim gibi hafızalarda yer eden 10 önemli eserinin analog kayıtları yer alıyor.

Yerli Pop Sahnesinin Sevilen İsmi KARDELEN'den Üç Şarkı Birden! Yerli Pop Sahnesinin Sevilen İsmi KARDELEN'den Üç Şarkı Birden!

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