Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R; kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede ürünlerini meraklılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Çeşitli sanatçı ve müzik türünden oluşan zengin plak koleksiyonuyla D&R, müzik tutkunlarına ve plak koleksiyonerlerine de eşsiz bir keşif dünyası sunuyor.

Müzikseverleri sınır tanımaz yolculuklara çıkarmak için ilklere imza atan D&R, Türk Halk Ozanı Aşık Veysel’in vefatının 50. yıl dönümünde UNESCO tarafından ilan edilen “Aşık Veysel’i Anma Yılı”na özel gerçekleştirilen çalışmalara da ortak oluyor.

D&R, Aşık Veysel’in anısına, Türküola Müzik tarafından özel olarak hazırlanan, süpervizörlüğünü Neşe Demirkat Karayol ile Bektaş Türk’ün üstlendiği plağı Türkiye genelindeki tüm mağazalarında meraklılarıyla buluşturuyor. Sadece D&R mağazalarında satışta olacak uzunçaların içerisinde halk ozanının; Dostlar Beni Hatırlarsın, Güzelliğin On Para Etmez, Beni Hor Görme Kardeşim gibi hafızalarda yer eden 10 önemli eserinin analog kayıtları yer alıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ