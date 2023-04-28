Oğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Demokratik bir seçimi darbe girişimi olarak niteleyen bu şahıs İçişleri Bakanlığı koltuğunda 1 dakika bile oturamaz, oturmamalıdır," dedi. Oğan, Bakan'ın istifa etmesi çağrısında bulundu ve ekledi: "Onuru varsa istifa etmeli, yoksa da Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmalıdır."

Ayrıca Oğan, İçişleri Bakanı'nın bu tavrının Türkiye için bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu belirtti. Oğan, "Bu şahısın İçişleri Bakanı olarak gireceğimiz bu seçim ve sonrasında yaşanacaklar ülkemiz için tehdittir, tehlikedir, beka sorunudur," ifadelerini kullandı.

Oğan, açıklamasının sonunda "#soyluistifa" hashtag'ini kullanarak bakanın istifasını talep etti. Bu, İçişleri Bakanı'nın görevini yerine getirme biçimine yönelik genel bir memnuniyetsizliği işaret ediyor olabilir. Bu konuda daha fazla gelişme bekleniyor.