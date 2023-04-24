Milletvekili Dr. Sinan Oğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, kendilerine yayın hakkı verilmesi zorunlu olmasına rağmen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) tarafından yer verilmemesini protesto etmek amacıyla yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Oğan, tüm medya mensuplarını ve ilgilileri, düzenleyeceği basın açıklamasına katılmaya davet etti. Bu açıklama, TRT'nin yayın politikalarına yönelik eleştirilerin dile getirilmesi ve kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla gerçekleştirilecek.

TRT'nin yayın politikaları ve tarafsızlık ilkesine uygun hareket etmesi konusunda sürekli tartışmalar yaşanmaktadır. Dr. Sinan Oğan'ın düzenleyeceği basın açıklaması, bu konudaki eleştirilere bir kez daha dikkat çekmeyi amaçlayan bir etkinlik olarak değerlendirilmektedir.

Yarın gerçekleştirilecek olan basın açıklaması, medya ve kamuoyu tarafından yakından takip edilecek. Bu etkinlik, TRT'nin yayın politikaları ve tarafsızlık ilkesi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirebilir.

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