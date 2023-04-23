Bugün Köln Ehlibeyt Camii Lokali ve ardından Lünen Ülkü Ocağı'nda gerçekleşen etkinliklerde Dr. Sinan Oğan, dostları ve gençlerle bir araya geldi. Bu vesileyle yıllarca idealleri uğruna mücadele eden, gönlü güzel insanlarla kucaklaşma fırsatı buldu.

Dr. Oğan, Türk milletinin gözleri ışıl ışıl evlatları ve mücadele azmiyle yanıp tutuşan gençler sayesinde başarıya ulaşmanın sadece bir heves değil, mutlak bir ülkü olduğunu vurguladı. Etkinliklerin sonunda, Dr. Oğan ve katılımcılar arasındaki dayanışma ve birliktelik duyguları pekişti.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda etkinliğe dair fotoğraflar ve izlenimler yer aldı. Dr. Sinan Oğan, etkinlikleri #OAnGeliyor etiketiyle duyurarak, Türkiye'nin başarıya ulaşacağı günün yaklaştığına işaret etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ