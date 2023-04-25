Dr. Sinan Oğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Doğu Türkistan konusuna Türklük ve insan hakları çerçevesinde yaklaşarak, bölgedeki zulmü gündeme getirmek gerektiğini belirtti. Ayrıca, ABD ile Çin arasındaki çekişmeye Uygur Türklerinin alet edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Oğan, şu ifadeleri kullandı: "Dünkü #babalatv konuşmamda Doğu Türkistan için meseleye Türklük ve insan hakları çerçevesinde bakarak bu zulmü gündeme getirmeliyiz dedim. [...] ABD ile Çin arasındaki kavgaya kardeşlerimizi yem etmemeliyiz, biz öncelikle oradaki zulmü duyurmalı ve engellemeliyiz."

Dr. Sinan Oğan, açıklamasında ABD kaynaklı abartılı ve bölgeye ait olmayan video ve fotoğrafların kullanılması konusunda da uyarıda bulundu. Oğan, geçmişten günümüze Doğu Türkistan konusunda yaptığı açıklamaları ve çalışmaları hatırlatarak, kendisinin özbeöz Turancı olduğunu belirtti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ